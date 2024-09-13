İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9261
  • EURO
    37,6726
  • ALTIN
    2814.25
  • BIST100
    9637.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan, Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Güncel

Bakan Fidan, Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile İspanya'nın başkenti Madrid'de görüştü.

AA13 Eylül 2024 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü
ABONE OL

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşlarıyla Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.