Bakan Fidan, Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşlarıyla Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldiği bildirildi.

Bakanımız @HakanFidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşları ile birlikte Madrid'de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü. pic.twitter.com/FmuejUbuqg — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 13, 2024