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  • Bakan Fidan Madrid'de önemli temaslarda bulundu: İspanya'nın Filistin davasına desteğini takdirle karşılıyoruz
Güncel

Bakan Fidan Madrid'de önemli temaslarda bulundu: İspanya'nın Filistin davasına desteğini takdirle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

AA13 Eylül 2024 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Bakan Fidan Madrid'de önemli temaslarda bulundu: İspanya'nın Filistin davasına desteğini takdirle karşılıyoruz
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Bakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkeleriyle İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in ev sahipliğinde Madrid'de, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Fidan, şunları kaydetti:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin konulu toplantıya ilişkin açıklama

"İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor."

İSRAİL VE ABD'YE TEPKİ

Fidan, "İsrail'in hiçbir bedel ödememesinin ve ABD tarafından kayıtsız şartsız desteklenmesinin" uluslararası sistemi çöküntüye uğrattığını vurgulayarak, bunun artık Batılı ülkeler tarafından da anlaşıldığını kaydetti.

Ankara'da dikkat çeken görüşme

Dünya kamuoyunun, Filistin meselesini, İsrail'in ve İsrail'in destekçilerinin perspektifinden gördüğü dönemin son bulduğunu ve insanlık vicdanının öne çıktığını belirten Fidan, "Hem Filistin'in hem İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsattır. Umarız ki çok geç olmadan bu fırsatı kullanırlar." ifadelerini kullandı.

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