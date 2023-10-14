İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan, Mısır'da Alman mevkidaşıyla görüştü
Güncel

Bakan Fidan, Mısır'da Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeleri görüştü.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Mısır'da Alman mevkidaşıyla görüştü
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.

İkili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu da görüştü.

Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.