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Bakan Fidan-Putin görüşmesi: Batı'ya çok net bir mesaj

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul ettiğini anlara ait görüntüler medyada büyük yankı uyandırdı. Putin'in, Bakan Fidan ile protokolleri hiçe sayarak karşılıklı oturması sosyal medyada gündem oldu. 24 TV'de Murat Çiçek'in sunduğu ‘Açık Görüş' programında görüntüyü değerlendiren Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, “Putin'in bu tavrı bence Batı'ya çok net bir mesaj.” ifadelerini kullandı.

13 Haziran 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Bakan Fidan-Putin görüşmesi: Batı'ya çok net bir mesaj
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul ettiğini anlara ait görüntüler büyük dikkat çekti. Devlet protokolleri gereğince ülke devlet başkanı sadece konuk denk devlet başkanıyla karşılıklı oturma düzeninde olması gerekirken, Putin'in Bakan Fidan'ı bu pozisyon ağırlaması merak konusu oldu.

"BU TAVIR BATI'YA BİR MESAJ"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyan ve kapasitesini iyi anladığını dile getiren Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, "Putin'in bu tavrı bence Batı'ya çok net bir mesaj. Putin, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında Türkiye'ye geldiğinde, Cumhurbaşkanı Sezer ile görüşmeden önce, Başbakanlık Konutu'nda, Başbakan Erdoğan ile kahvaltı yapardı. Yani ilk görüşmeyi Erdoğan'la yapardı. Putin bunu yaptığı için dönemin ABD Başkanı Bush da aynı şekilde kahvaltıya gelmeye başlamıştı." ifadelerini kullandı.

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