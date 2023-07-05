Bakan Fidan: Türkiye barışın savunucusudur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

"AZERBAYCAN BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ BAŞKANI GÖREVİNİ BAŞARIYLA YAPTI"

Toplantıdaki konuşmasında, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlığını çok zor bir dönemde üstlendiğini ifade eden Fidan, "Azerbaycan, savaşlar ve çatışmalar sırasında kabul etti. Bu çok zor bir görevdi. Bağlantısızlar Hareketi'nin faaliyetleri ırkçılık, yeni sömürgecilik ve daha birçok sorunla mücadeleye katkı sağladı. Azerbaycan Bağlantısızlar Hareketi Başkanı görevini başarıyla yaptı" dedi.

"TÜRKİYE BARIŞIN SAVUNUCUSUDUR"

Bağlantısızlar Hareketi'nin üyelerinin, daha iyi bir küresel düzene nasıl ulaşılacağı konusundaki tartışmalara önemli katkılarda bulunduğunu belirten Fidan, "Buna Birleşmiş Milletler reformu, küresel sağlık mimarisinin iyileştirilmesi, terörle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması da dahildir. Tıpkı Bağlantısız Hareket (NAM) gibi Türkiye de yorulmadan barışın savunucusudur, Ukrayna savaşı da bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Savaşın başından beri diplomatik müzakerelerle adil bir şekilde yapılması için çalışıyoruz. En önemlisi Karadeniz Tahıl Girişimi ile Ukrayna, Rusya ve BM'yi bir araya getirdik ve küresel bir gıda krizi önlendi. Türkiye bu inisiyatifi yaşatmaya kararlıdır ve desteğinize güveniyoruz. Barış için arabuluculuk gibi inisiyatiflere öncülük ederek bu ihalelerin barışçıl çözümünü gündemimizin üst sıralarında tutuyoruz. Etkili çok taraflılığın küresel adaletsizlikleri ele almanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Dağılımın merkezinde, BM Güvenlik Konseyi reformunda yatıyor. Güvenlik Konseyi daha adil bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

"İSRAİL'İN HAREM-İ ŞERİF'İN KUTSALLIĞINA KARŞI AŞIRILIK YANLISI PROVOKASYONLARI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mottosunun tüm dünyada yankılandığını ifade eden Fidan, "Küresel adaletsizliklerden bahsetmişken, Filistin'de yaşananlardan bahsetmeden geçilemez. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini biliyorsunuz. İşgali sürdürmek ve Doğu Kudüs eyaletlerinin statüsünü değiştirmek gibi. İsrail'in Harem-i Şerif'in kutsallığına karşı hız kesmeden devam eden aşırılık yanlısı provokasyonları kabul edilemez düzeydedir. Bağlantısızlar Hareketi'nin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Hepimiz, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail'le yan yana bulunan, 1967'nin çizgilerine dayanan, egemen, bağımsız bir Filistin devletini desteklemeliyiz. Ortadoğu'da barışın tek geçerli formülü budur. Bununla Filistin, egemen ve eşit bir üye olarak uluslararası toplumda onurlu bir yer edinir ve dünya daha güvenli ve adil bir yer olur" dedi.

"KÜRESEL SORUNLARI AKTİF OLARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu yeni dönemde aktif olarak terörizm, ırkçılık ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla ilgili konuları çözmeye çalışacağız. Büyük ölçekli sorunlarla karşılaşıldığında herkes aynı şekilde tepki vermiyor. Bazıları kayıplardan kaçınmak için mücadeleden kaçınırken, diğerleri başkalarını suçlamayı tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"İSLAM'A YÖNELİK SALDIRILAR AVRUPA'DA ADETA SALGIN HALE GELMİŞTİR"

Günümüz dünyasında Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenlilere, Romanlara, Yahudilere ve göçmenlere yönelik kin ve nefretin görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkat çeken Fidan, "Özellikle İslam'a yönelik saldırılar Avrupa'da adeta salgın hale gelmiştir. Milyarlarca insanın kutsal kitabı Kur'an'ı yakmak ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu eyleme izin vermek, milyarlarca insana açık bir hakarettir. Ancak bu tablo bizi yıldırmamalı" ifadelerini kullandı.