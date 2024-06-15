Bakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 'Ukrayna'da Barış Zirvesi' marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi." ifadesine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, "Ukrayna'da Barış Zirvesi" marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi. �������� pic.twitter.com/AkHq11zZil— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 15, 2024