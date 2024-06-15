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Bakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 23:54 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 'Ukrayna'da Barış Zirvesi' marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

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