Bakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 'Ukrayna'da Barış Zirvesi' marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi." ifadesine yer verildi.