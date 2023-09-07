Bakan Fidan, USCMO heyetini ağırladı

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kabule ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Bakanımız Hakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal başkanlığındaki heyeti kabul etti.