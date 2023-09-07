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Bakan Fidan, USCMO heyetini ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

7 Eylül 2023 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Bakan Fidan, USCMO heyetini ağırladı
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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kabule ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Bakanımız Hakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal başkanlığındaki heyeti kabul etti.

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