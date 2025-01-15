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Bakan Fidan: Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan açıklamasında, 'Yeni Suriye'de PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Bölge yeterince terörden çekti. Zaman artık barış, dayanışma, kardeşlik ve refah zamanı. Bu konuda gerekli adımları atacağız' dedi.

15 Ocak 2025 Çarşamba 19:43 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı. Yaptırımlardan muafiyet için yoğun bir diplomatik çaba var.

Yeni Suriye'de PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Bölge yeterince terörden çekti. Zaman artık barış, dayanışma, kardeşlik ve refah zamanı. Bu konuda gerekli adımları atacağız.

Türkiye'nin tek arzusu, barış ve refah içinde yaşayan bir Suriye'dir.

Terör örgütleriyle mücadele alanında 3. Ülkelerle işbirliği konusunda önemli bir tecrübemiz var. Yeni Suriye yönetimiyle de benzer bir işbirliği tesis etmek istiyoruz

Bölge yeteri kadar savaşlardan çekti, zaman artık terörden ve silahtan arınma zamanı, zaman barış, dayanışma, kardeşlik, kalkınma ve refah zamanı

Türkiye'nin gerek kamu kurumlarıyla gerek özel kurumlarıyla, STK'larla hem dayanışma hem yardım hem de ticaret konuları neyi gerektiriyorsa bu konudaki iş birliği devam edecek

Esad rejiminin kötü bir mirası olarak Suriye'ye yönelik yaptırımlar maalesef hâlâ yürürlükteler. Yaptırımların kaldırılması için yoğun bir diplomatik çaba devam etmekte

Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçecek

Ne oldu? 50 bine yakın insan çoğunluğu kadın ve çocuk katledildi, insanlığın onuru çiğnendi, uluslararası sistem öldüğünü ve defnedildiğini ilan etti ve batılıların yıllardır biriktirdikleri ne kadar meşruluk, ahlaki üstünlük, erdem gibi alanlar varsa hepsi yerle bir oldu

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