İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4962
  • EURO
    36,662
  • ALTIN
    2606.73
  • BIST100
    10098.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan'dan Ankara'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Ankara'da diplomasi trafiği
ABONE OL

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • diplomasi trafiği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.