Bakan Fidan'dan Batılı ülkelere ''Gazze'' tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vahim olan İsrail üstünde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir.

Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batı'yı Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum.

İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır.