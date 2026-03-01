İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan'dan bölgede savaş diplomasisi: İranlı ve Ummanlı mevkidaşları ile görüştü
Güncel

Bakan Fidan'dan bölgede savaş diplomasisi: İranlı ve Ummanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile yaptığı görüşmede de bölgede yaşanan krize çözüm bulunması çabalarını değerlendirdi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 15:23 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan bölgede savaş diplomasisi: İranlı ve Ummanlı mevkidaşları ile görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

BAKAN FİDAN, UMMANLI MEVKİDAŞI BUSAİDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bölgede yaşanan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu.

  • Fidan Arakçi görüşmesi
  • Dışişleri Bakanı
  • İranlı mevkidaş

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.