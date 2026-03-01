Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bölgede yaşanan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu.