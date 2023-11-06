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  • Bakan Fidan'dan dikkat çeken hamle! ABD Dışişleri Bakanı Blinken neye uğradığını şaşırdı
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Bakan Fidan'dan dikkat çeken hamle! ABD Dışişleri Bakanı Blinken neye uğradığını şaşırdı

İsrail, GKRY ve Irak'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geldi. Antony Blinken'ı ilk olarak Ankara vali yardımcısı karşıladı. Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı binasına geldi. Bakan Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'ın hamlesine karşılık vermedi. Bu hamle sonrası Blinken neye uğradığını şaşırdı.

6 Kasım 2023 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan dikkat çeken hamle! ABD Dışişleri Bakanı Blinken neye uğradığını şaşırdı
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. En büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise konu Orta Doğu olunca yine rahat durmadı. Soluğu, tansiyonun yükseldiği bölgede aldı. Bir aydır devam eden saldırılara tepki göstermeyen ABD ve Avrupalı ülkeler, öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail'den yana taraf aldı. Her biri, katil Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı.

ANKARA VALİ YARDIMCISI TARAFINDAN KARŞILANDI

Eli kanlı Netanyahu'ya en büyük desteği ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. 7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret etti, saldırıların sürmesine masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmadı. Her fırsatta insan hakları ve özgürlük dersi veren ABD'nin konu Müslüman çocuklar olunca gösterdiği iki yüzlü tutum büyük tepki aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ın ardından dün akşam saatlerinde soluğu Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aldı. Ancak şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılandı.

BLİNKEN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme başladı. Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı. Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şaşkınlık daha yaşadı. O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı;

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