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Bakan Fidan'dan Filistin Devlet Başkanı Yardımcı eş-Şeyh tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcılığı görevine seçilen Hüseyin eş-Şeyh ile telefonda görüştü.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Filistin Devlet Başkanı Yardımcı eş-Şeyh tebrik telefonu
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Dışişleri bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, eş-Şeyh ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, eş-Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Ahmed Mecdellani, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunmuştu.

Mecdellani, "Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta yapılması planlanan İcra Komitesi toplantısında, Hüseyin eş-Şeyh'in İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Yardımcısı olarak seçildiğini duyuracak." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Başkan Yardımcılığı makamı kurulması kararı, FKÖ Merkez Konseyi tarafından dün yapılan toplantıdaki oylama sonucu alındı. Oylamada, çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan 172 üyeden 170'i evet oyu verdi.

Hüseyin eş-Şeyh, daha önce FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

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