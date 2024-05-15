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Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan, telefon görüşmesinde İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakan Fidan ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken
  • Ukrayna durumu

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