Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Suriye'deki gelişmeler üzerinde durdu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Aldığımız dersler bildiğimiz şeyler var" diyerek SDG ile diyalog şansı olmadığını söyledi. Ayrıca Bakan Fidan, Halep'te tek devlet vurgusu yaptı.

"SDG'NİN BAŞKA ŞANSI YOK"

"Keşke geçtiğimiz yıl bu zamanlar yaptığım analizlerde yanılsaydım" diyen Bakan Fidan, "SDG, PKK'nın bir uzantısı olarak güçle, güç tehdidi olmadan diyalog yoluyla bir şey yapma şansı yok. Ya bir güç görecek ya da bir güç kullanma tehdidi görecek" ifadelerini kullandı. Örgütlerin psikolojilerini çok iyi bildiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Belli bir kafaya ulaştılar mı geri dönmeleri çok zor. Realite onları kırar. Tarihte bin defa görüldü, buradan nasihat veriyoruz, çıksınlar bu çizgiden." dedi. Bakan Fidan, anlaşmalara uymayan SDG'nin İsrail ile de görüşmeler yaptığını vurguladı.