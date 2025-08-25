İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9961
  • EURO
    47,6428
  • ALTIN
    4439.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan'dan İİT diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İİT diplomasisi
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.BAKAN FİDAN ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi'nin, Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

BAKAN FİDAN SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımına göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İTT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Cidde'de bir araya geldi.

FİDAN, CİBUTİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Fidan ile Cibutili mevkidaşı Omar, Cidde kentinde bir araya geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.