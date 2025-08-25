Bakan Fidan'dan İİT diplomasisi

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi'nin, Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.
BAKAN FİDAN SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımına göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İTT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Cidde'de bir araya geldi.FİDAN, CİBUTİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre, Fidan ile Cibutili mevkidaşı Omar, Cidde kentinde bir araya geldi.