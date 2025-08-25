Bakan Fidan'dan İİT diplomasisi

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi'nin, Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

BAKAN FİDAN SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımına göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İTT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Cidde'de bir araya geldi.

Buna göre, Fidan ile Cibutili mevkidaşı Omar, Cidde kentinde bir araya geldi.