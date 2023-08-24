Bakan Fidan'dan IKBY'de diploması trafiği

Bakan Fidan IKBY'de art arda görüşmeler gerçekleştirdi.

IKBY BAŞBAKAN YARDIMCISI TALABANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

KDP BAŞKANI MESUT BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ



Fidan, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

IKBY BAŞBAKANI MESRUR BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de (IKBY) temaslarını sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Bakan Fidan, sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e (IKBY) geçti. Bakan Fidan, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

FİDAN, IRAK TÜRKMEN CEPHESİ ERBİL İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.