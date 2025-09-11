İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Bakan Fidan'dan Katar'la tam dayanışma mesajı: Netanyahu'ya göz yuman çevreler artık uyanmalı

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan burada işgalci İsrail'in Doha'daki saldırısını kınayarak, Türkiye'nin Katar'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 22:44 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Katar'la tam dayanışma mesajı: Netanyahu'ya göz yuman çevreler artık uyanmalı
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanması Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır.

İnsanlığın kutsal kabul ettiği bütün kuralların teker teker nasıl çiğnendiğini, nasıl aşındığını, bunu yaparken de hiçbir umursamazlık içerisinde olunduğunu bütün dünya görüyor.

