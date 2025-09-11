Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanması Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır.

İnsanlığın kutsal kabul ettiği bütün kuralların teker teker nasıl çiğnendiğini, nasıl aşındığını, bunu yaparken de hiçbir umursamazlık içerisinde olunduğunu bütün dünya görüyor.