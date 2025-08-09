Bakan Fidan'dan katil İsrail'e sert tepki: Reddediyoruz, İslam dünyası birlik olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Alameyn'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile uzun bir görüşme yaptım.

Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutluyoruz.

Mısır'la ticaret hedefimiz 15 milyar dolar. Mısır'la ticari ilişkilerimiz güçleniyor.

Görüşmelerimizin odağında Gazze vardı.

İsrail ateşkes çabalarını sabote ediyor.

İsrail'in faşist bir zihniyetle yürütüldüğünü artık bütün dünya biliyor.

Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artıyor. Son derece kıymetli ve umur verici buluyoruz.

(Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi tam işgal planı) Reddediyoruz, İslam dünyası birlik olmalı. İsrail'in Gazze'yi işgal kararı yeni bir soykırım planıdır.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması hayati önemde.

İsrail'in yayılmacılığı bölge için önemli bir tehdit.

Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir.

(İsrail'in Gazze planı) İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırmaya karar verdik.

Sadece devletler değil Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız.

İsrail, Gazzelilerin ülkesini terk etmesi için baskı yapıyor. İsrail, yardımları engelleyerek Gazzelileri açlıktan öldürmek istiyor

Gazze'deki kardeşlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik, yardımların ulaştırılmasında Mısır'a yakın işbirliğinden dolayı teşekkürler

İsrail'in çeşitli medya vasıtalarıyla son elli yıldır oluşturduğu illüzyonun giderek ortadan kalktığını dünyanın genel nüfusunun uyuduğu uykudan uyandığını ve gerçek çıplaklığı, adaletsizliği gördüğünü müşahede etmekteyiz.

İsrail'in amacı Gazze'yi Filistinsizleştirmek.

Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli.

Azerbaycan verdiği mücadele ile topraklarını kurtardı. Kafkaslardaki anlaşma önemli bir gelişme. Bize öncesinden bilgi verildi, Bayramov ile görüştüm. Sağlanan barış önemli.