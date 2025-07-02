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Bakan Fidan'dan kritik görüşme... Hamas heyetiyle ateşkes masası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara'da görüştü. Yapılan görüşmede başta ateşkes olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Haber Merkezi2 Temmuz 2025 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan kritik görüşme... Hamas heyetiyle ateşkes masası
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Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

"GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMIN UNUTULMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi. Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Hamas Shura Heyeti
  • Ankara Görüşmesi

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