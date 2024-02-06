Bakan Fidan'dan Malta'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret

Resmi temaslar için Malta'da bulunan Bakan Fidan, adanın Marsa semtinde yer alan tarihi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikteki anıta çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Fidan ve beraberindeki heyet, kabirlere tek tek kırmızı karanfil bıraktı.

Fidan, şehitlik hakkında Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'den bilgi aldı.

Bakan Fidan, şehitliğin ardından Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

Malta'daki temaslarına sabah saatlerinde Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek başlayan Fidan'ın, gün içinde Malta Başbakanı Robert Abela ve Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüşmesi bekleniyor.

MALTA TÜRK ŞEHİTLİĞİ



Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından verilen talimatla, 1565'teki Osmanlı kuvvetlerinin kuşattığı ve aralarında Turgut Reis'in de olduğu çok sayıda kayıp verilen Malta'da, 1874'te Türkler için şehitlik yapıldı.

Görkemli mimarisiyle dikkati çeken şehitlikte, Malta kuşatmasında yaşamını yitirenlerin yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından çeşitli cephelerde esir alınarak Malta'ya getirilen ve burada hayata gözlerini yuman 22 Türk ile farklı olaylarda yaşamlarını yitiren Müslümanların kabirleri bulunuyor.