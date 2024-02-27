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Bakan Fidan'dan Meksika diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Meksika'da, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Bárcena Ibarra ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

AA27 Şubat 2024 Salı 00:33 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Meksika diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Meksika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Ibarra ile görüştüğü belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıkları ele alındı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun ikinci toplantısının hazırlıklarının değerlendirildiği görüşmede, teknik yardım konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Meksika'daki çalışmaları da konuşuldu.

Görüşmede Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Amerika'daki gelişmelerin yanı sıra MIKTA kapsamında işbirliğini artıracak kültür, akademi, gençlik gibi alanlarda atılabilecek adımlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI CASTİLLO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Meksika'da, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

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