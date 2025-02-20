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Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı mesajı: Kapsamlı bir barış sürecinin başlatılması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, her iki tarafın da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini ifade etti.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı mesajı: Kapsamlı bir barış sürecinin başlatılması gerekiyor
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

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Fidan, Gazze ve Lübnan'daki durum, Suriye'deki son gelişmeler, Ukrayna'da devam eden savaş ve dünya genelinde tırmanan insani krizlerin, çok taraflı işbirliğinin artırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan" bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğü mesajını verdi.

Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam ettiğini belirten Fidan, "Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Fidan, Türkiye'nin, taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

GAZZE'DEKİ DURUM

Gazze'deki ateşkesin "geçici bir rahatlamaya ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağladığına" işaret eden Fidan, "Bununla birlikte İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik devam eden kısıtlamaları, krizin bütünüyle hafifletilmesine yönelik çabaları engellemekte." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi yolunda ilerleme kaydedilmesinin ve nihayetinde iki devletli bir çözüme doğru somut adımlar atılmasının umulduğuna dikkati çekerek, "Hep birlikte Suriye, Gazze ve ötesindeki insani ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahibiz." ifadesini kullandı.

MIKTA kapsamında işbirliğinin güçlendirilmesine değinen Fidan, ortaklık çerçevesinde diğer MIKTA üyeleriyle ikili ilişkilerin derinleştirmesi konusundaki kararlılığın "baki" olduğunu kaydetti.

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