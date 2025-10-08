İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Bakan Fidan'dan Suriye vurgusu: İsrail'in saldırılarına karşı çıkılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Fidan yaptığı konuşmada, 'Uluslararası toplumun üyeleri Suriye hükümetinden beklentilerini her fırsatta dile getirmekteler, Suriye halkının da uluslararası toplumdan bir beklentisi var o da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına net şekilde karşı çıkılması' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

SDG denklem dışına çıkmalı. Nasıl ki Suriye uluslararası toplumların kendisinden talep ettiği ödevleri yerine getiriyor, uluslararası toplumlar da Suriye'ye karşı ödevlerini yerine getirmeli, tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır

Suriye bölgesine ve uluslararası topluma yönelik kendisinden talep edilen ödevleri yerine getiriyor uluslararası toplum ve bölge ülkeleri de Suriye'ye yönelik ödevlerini yerine getirmelidir

Uluslararası toplumun üyeleri Suriye hükümetinden beklentilerini her fırsatta dile getirmekteler, Suriye halkının da uluslararası toplumdan bir beklentisi var o da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına net şekilde karşı çıkılması

911 km kara sınırı paylaştığımız Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır

