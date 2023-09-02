İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan'dan TEKNOFEST Ankara'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan TEKNOFEST Ankara'ya ziyaret
ABONE OL

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Etimesgut Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e teknoloji ve bilim meraklılarının ziyaretleri sürüyor.

Fidan'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar alanda eşlik etti.

Bakan Fidan, organizasyonun 4'üncü gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak etkinliklere katıldı.

TEKNOFEST'i ziyaret eden vatandaşlar, Fidan ile fotoğraf çekildi.

Bakan Fidan ve Selçuk Bayraktar, alanda yer alan KIZILELMA'nın önünde fotoğraf çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.