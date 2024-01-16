Bakan Fidan'dan uluslararası topluma Filistin çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin-İsrail savaşıyla ilgili konuşan Bakan Fidan, 'Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum.' dedi.

Bakan Fidan, Kızıldeniz, Suriye ve Irak'ta yaşananlara ilişkin, "Gazze'deki savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek." ifadelerini kullandı.