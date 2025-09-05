Bakan Fidan'dan vize krizine tepki: Filistin olmadan Filistin konuşulamaz

Bakan Fidan, Ankara'daki Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaretinde, bu ay New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunduğu Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Fidan, konunun hassas olduğunu vurgulayarak, "İlk günden itibaren çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Her yıl eylül ayında düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamında bütün devletlerin gündeme ilişkin beyanlarını verdiğini anlatan Fidan, "Bu sene BM'de bazı ülkelerin öncülüğüyle Türkiye'nin de desteğiyle Filistin konulu bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Burada şu ana kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan başta Fransa olmak üzere Belçika gibi belli başlı bazı batılı ülkelerin de Filistin'i devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi." dedi.

Fidan, aralarında Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da bulunduğu Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi meselesinin iki teknik detayı olduğunu belirterek, "Filistin devlet olarak katılamıyor demiyor. Orada biliyorsunuz Filistin'in daimi temsilciliği var. Daimi temsilci Filistin Devleti adına genel kurul görüşmelerine katılabilir. O da zaten engellenemez. Bu BM tüzüğü ile alakalı bir konu. Vize verilmediği için Filistin Devlet Başkanı olarak Mahmut Abbas'ın gelememe durumu var. Bu ilk ilan edildiğinde biz hatırlayacağınız üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Temas Grubu 7 ülke olarak bir araya geldik istişarelerimizi yaparken önden bir beyanatta bulunduk, bunun doğru olmadığı ve düzeltilmesi gerektiği konusunda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki türlü bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Fidan, "Birincisi kendi Bakanlığımızda yaptığımız yoğun bir çalışma. Ne türden alternatif uygulamalar yapılabilir? Neler var? Bu yoğun çalışmayı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Orada birtakım alternatif tekliflerimiz vardı bu konuyla alakalı." ifadelerini kullandı.

Fidan, Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Umman'la görüşmeler yapıldığını söyleyerek, "Meselenin bütün aktörleriyle görüştük ve şunu gördük; Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, New York'taki bu programın bozulmaması ve Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda bu kardeşlerimizin bir duruşu var." dedi.

Türkiye'nin ciddi bir devlet olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki arkadaşların veya bizim diğer iktidardaki arkadaşlarımızın da çok değerli hisleri, fikirleri var. Bu tepki gösterilmesi gereken bir konu. Bu tepkiyi bir şekilde gösterelim. Orada gündeme getireceğimiz başka konular var, bu türden konuların tekrar etmesi durumunda. Çünkü Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz ama şimdi Filistinli kardeşlerimizin önem verdiği husus Filistin Devleti'nin, özellikle Fransa gibi İngiltere gibi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin ikisi tarafından daha tanınma meselesini öncelikli olarak bir fayda olarak görüyorlar Filistin davası adına. Biz bu konudaki iç mülahazalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımıza konuyu çok detaylı arz ettik. Filistin'e komşu diğer Arap ülkelerinin de burada büyük bir tepki içerisinde olmakla beraber daha büyük faydanın Filistin Devleti'nin başka bazı aktörler tarafından da tanınmasının daha büyük bir işlevsellik üreteceği konusunda ve New York'taki programa devam edelim konusunda bir fikirleri var."