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Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı önemli temaslara ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birçok meslektaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2025 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
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Bölgede sıcak gelişmeler olurken İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birçok meslektaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile başbaşa görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ve Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile de bir araya geldi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Bakan Fidan'ın görüştüğü isimler arasındaydı.

  • İİT Toplantısı
  • İstanbul
  • Dışişleri Bakanları
  • ikili görüşme

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