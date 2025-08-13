Bakan Fidan'dan YPG'ye Suriye uyarısı: Artık tolere etmekte zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Belli gelişmeler kimseye sürpriz olmamalı. Bu noktada da Suriye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor

Suriye'deki kardeşlerimizle hayatın normal akışında olan alt yapı, ekonomi, yatırım, turizm gibi birçok konuda işbirliği yaparken diğer taraftan da stratejik politika alanlarında da belli konuları hayata geçirmek için çalışmak zorundayız

YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmamadaki oyunbozanlığı gösteriyor ki Suriye'de açılan bu olumu sayfanın, umulduğu gibi gitmesi bir hayli zor olacak. Burada bir meydan okuma var bizlere düşen bu meydan okumayı çok iyi analiz ederek barışçıl bir şekilde bu sorunları çözmeye çalışmaktır.

Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz.

(Süveyda'daki olaylar) Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda.

İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını da Suriye oluşturmakta. Özellikle Suriye'de karışıklığın çıkması, kaotik bir ortamın olması İsrail için bir öncelik haline gelmiştir.

Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı bir niyet taşımıyor, oyunbozanlar var. Bunların başında da mevcut İsrail hükümetinin uyguladığı politikalar var. Suriye'deki yeni yönetimin toprak bütünlüğünü sağlamak için ortaya koyduğu çalışmaları hep birlikte desteklemeliyiz.

Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Örgütün ne 10 Mart'tan sonra, ne de Türkiye'de yürüyen süreçten sonra Suriye'de herhangi bir güven telkin edici bir gelişmeyi görmüyoruz. Tam tersine bütün süreçleri örgütün ömrünü uzatmak için bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler.

YPG-SDG tarafından çok fazla açıklama yapıldığını görüyoruz. Toplamında baktığımız zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor; "10 Mart mutabakatını biz bu şekilde algılamıyoruz". Peki sizi ne ilgilendiriyor? Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor sizi? Bu noktada bizim de tolare etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz.

Kusura bakmayın kimse enayi değil, biz enayi değiliz. Biz bu süreçlere büyük iyi niyet yatırıyoruz diye sizin ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Sizi tekrar uyarıyorum, davet ediyoruz. Durduğunuz yer, yer değil.

(Suriye'de) Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok.

Suriye'den Ankara'ya üst düzey ziyaret!

"İSRAİL, SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE GÖZ KOYDU"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarından satırbaşları:

Dış etkenler var, tehditlerle karşı karşıyayız. Mesela Suriye'nin bölünmesi istenmektedir. Bu bizi mezhepsel ve ideolojik olarak bölmeyi amaçlamaktadır.

Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır. Onları hiçbir zaman dışlamak gibi bir niyetimiz olmamaktadır. Bunu İsrail öne sürmektedir.

Biz bir kez daha söylüyoruz, Dürziler de Suriye toplumunun bir parçasıdır. Onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet olmadı. Bunu zaten İsrail öne sürmektedir.

Suriyelilerin tekrar dönmesi için zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Suriye'nin istikrarı aynı zamanda bölgenin istikrarı demektir.