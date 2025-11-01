İSTANBUL 21°C / 13°C
  • Bakan Göktaş: Azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır
Güncel

Bakan Göktaş: Azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktaran Göktaş, 'Cam tavanları kırmak kolay değil ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır' ifadelerini kullandı.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da gerçekleştirilen 'Kadın Sanayici ve Girişimciler İstişare Toplantısı'na katıldı. Göktaş, burada kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin kadın istihdamı, girişimcilik ekosistemi ve aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CAM TAVANLARI KIRMAK KOLAY DEĞİL AMA AZİMLE, SABIRLA VE KARARLILIKLA HER ENGEL AŞILIR"

Kadınların üretim ve istihdamdaki rolünün güçlenmesinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Göktaş, kadınların başarı hikayelerinin yeni nesillere ilham olduğunu ifade etti. Göktaş, kendi yurt dışı siyaset ve diplomasi deneyimini paylaşarak, "Kadın varsa her şey mümkün" dedi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktaran Göktaş, "Cam tavanları kırmak kolay değil ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadın iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 27 iken bugün yüzde 37'ye ulaştığını belirten Göktaş, hedeflerinin bu oranı ilk aşamada yüzde 40'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten siyasete her alanda daha fazla destekleneceğini vurgulayan Göktaş, Aile Yılı kapsamında atılan adımları ve 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi'ni hatırlattı.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Kadın kooperatifleri, dijital okuryazarlık projeleri, özel sektör iş birlikleri ve bölgesel girişimcilik programlarına değinen Göktaş, "Kadın girişimcilerimizin yanındayız. Kadınların üretime, istihdama ve inovasyona katılımı sadece ekonomiye değil, toplumun geleceğine de yatırım anlamı taşıyor" diye konuştu.

Bakan Göktaş, 2026'da Türkiye'nin kadın liderlere yönelik küresel bir programa ev sahipliği yapacağını da duyurarak toplantıya katılan girişimcilere davette bulundu.

Toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Bursa'daki kadın sanayici ve girişimcilerin yanı sıra sivil toplum temsilcileri de katıldı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Kadın Sanayici ve Girişimciler İstişare Toplantısı
  • BURSA

