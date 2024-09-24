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Güncel

Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Faris Al Mazroui ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Sohail Faris Al Mazroui ile görüştü.

AA24 Eylül 2024 Salı 18:01 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Faris Al Mazroui ile görüştü
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Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretine refakati kapsamında bulunduğu New York'ta bazı ikili görüşmeler yaptı.

Bu çerçevede Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Al Mazroui ile BAE BM Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakanlıklar arasında uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğinde bulunuldu.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

Görüşmede ayrıca, Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tepkisini dile getirdi. İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasının önemine vurgu yapan Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyuna önemli görevlerin düştüğünü belirtti.

Acil ve sürekli ateşkes ile insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemini belirten Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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