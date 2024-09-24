Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Faris Al Mazroui ile görüştü

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretine refakati kapsamında bulunduğu New York'ta bazı ikili görüşmeler yaptı.

Bu çerçevede Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Al Mazroui ile BAE BM Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakanlıklar arasında uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tepkisini dile getirdi. İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasının önemine vurgu yapan Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyuna önemli görevlerin düştüğünü belirtti.

Acil ve sürekli ateşkes ile insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemini belirten Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.