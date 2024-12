Bakan Göktaş: Bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde, Balıkesir Karesi'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bugün yapılacak atamayla, devlet korumasından yararlanan 718 gencin kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirten Göktaş, bugünkü atamanın 2024'ün üçüncü dönem yerleştirmesi olduğunu söyledi.

Çocuklara sadece bir gelecek sunmadıklarını aynı zamanda onlara vizyon, umut ve sonsuz bir inanç kazandırdıklarını ifade eden Göktaş, "Devletimizin şefkat eli çocuklarımızın her zaman yanındadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören de devletimizin 'Hiçbir evladımız yalnız değildir' ilkesinin en güzel yansımasıdır." diye konuştu.

Bakanlık olarak çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine destek olduklarına işaret eden Göktaş, çocukların sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

- "ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Göktaş, kurumlarda yetişen gençlerin kendi geleceklerini inşa etmelerine büyük bir mutlulukla destek olduklarını söyledi.

Güçlü bireyler olarak topluma katılmalarının yalnızca onların değil Türkiye'nin de geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Fotoğrafçı ve belgesel film yönetmeni Yunus Topal, kuzey ve güney kutup dairesine ulaşan tek Türk olarak her zaman gurur kaynağımız oldu. Yine milli sporcumuz Cansel, bu yıl Varşova'da düzenlenen Halter Şampiyonasında bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve bizleri gururlandırdı. Benzer başarı hikayelerinin artması, çocuklarımızın hayallerini, yeteneklerini ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onları desteklemeye devam edeceğiz."

Bugün koruma altında bulunan çocuklar için eğitimden sağlığa, spor ve kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere kadar geniş kapsamlı projeler hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, çocuklara aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin genelindeki 1366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğa hizmet verdiklerini ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile bugün 10 bin 374 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına güvenle devam ettiğini söyledi.

"Geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerini hayata geçirerek koruyucu aile çalışmalarımızı daha da ileri taşıyoruz." diyen Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 170 bin 357 çocuğa kendi ailelerinin yanında destek olduklarını, SED'den yararlanan 41 bin 417 çocuğa yönelik de "Okul Destek Projesi"ni yürüttüklerini ifade etti.

Yaklaşık 2 bin 229 çocuğu farklı sanat dallarıyla, 6 bin çocuğu da sporla tanıştırdıkları bilgisini veren Göktaş, şu an 2 bin 134 çocuğun spor hayatını lisanslı sürdürdüğünü, 46 çocuğun da milli sporcu olduğunu belirtti.

- "ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Bu yıl, 421 çocuğun üniversiteye yerleştiğini aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın eğitim, müzik, sanat ve spor alanındaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. 2024 yılında, devlet korumasında yetişen 1329 gencimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesini gerçekleştirerek, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık. Diğer yandan, özel sektör istihdamlarını teşvik etmek için 5 yıl boyunca SGK primlerini devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 özel sektör istihdam teşviki sağladık. İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleriyle koruma altında olan ve SED hizmetinden faydalanan 8 bin 423 çocuğumuzu mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine yönlendirdik."

- "ARKANIZDA SİZİ DESTEKLEYEN BİR MİLLET OLDUĞUNU UNUTMAYIN"

Bakan Göktaş, salonda bulunan gençlere, "Bugün hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz." diyerek, şunları kaydetti:

"Bu sayfa, sadece sizin hayatınızı değil sizden ilham alacak binlerce çocuğun ve gencin de geleceğini şekillendirecek. Sizler, aldığınız her görevde bu millete hizmet edecek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaksınız. Attığınız bu adım, sadece bir başlangıçtır. Meslek hayatınız boyunca karşılaşacağınız her zorlukta, sizleri bugüne getiren azminizi ve inancınızı hatırlayın. Her başarınızda, arkanızda sizi destekleyen bir millet olduğunu unutmayın. Ve şunu bilin ki sizlere duyulan bu güven, sadece birer birey olarak değil bu ülkenin değerli evlatları olarak hak ettiğiniz bir güvendir. Türkiye'nin sizlerle daha güçlü, daha güzel yarınlara ulaşacağına olan inancımız tamdır."

Programda, devlet korumasında yetişen, fotoğrafçı ve belgesel film yönetmeni Yunus Topal ile bugün öğretmen olarak ataması gerçekleştirilen milli halterci Cansel Özkan konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Göktaş, atamanın gerçekleştirilmesi için butona bastı. Kurada ismini gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı. Bakan Göktaş, bir süre gençlerle sohbet ederek mutluluklarını paylaştı.