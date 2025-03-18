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Bakan Göktaş: Çanakkale, tarihimizin dönüm noktalarından biri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çanakkale, bu kahraman milletin direniş ve diriliş destanıdır. Çanakkale, Anadolu'daki tarihimizin dönüm noktalarından biridir.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mart 2025 Salı 12:20 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Çanakkale, tarihimizin dönüm noktalarından biri
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Bakan Göktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çanakkale, sarsılmaz bir imanın yedi düveli dize getirmesinin adıdır. Çanakkale, bu kahraman milletin direniş ve diriliş destanıdır. Çanakkale, Anadolu'daki tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Onlar 'Çanakkale geçilmez' diyerek yalnızca bir cepheyi değil, bir milleti ayağa kaldırdılar. Ruhları şad olsun."

  • Çanakkale
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  • tarihin dönüm noktası

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