Bakan Göktaş, çocuk destek programının ilk faydalanıcılarından olacak aileyi ziyaret etti

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçirdiğimiz çocuk destek programımızın ilk faydalanıcılarından olacak minik yavrumuz Aysima ile tanıştık." ifadesini kullandı.

Geleceğin yapı taşı aileleri desteklemek amacıyla doğum ve çocuk yardımını, 1. çocuk için tek seferlik 5 bin lira, 2. çocuk için her ay 1.500 lira, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5 bin lira olarak hayata geçireceklerini ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, "Bugün de 3. çocuğunu kucağına alan ve bu destekten faydalanabilecek olan Çelik ailesinin hanesine 'Kahve bahane' diyerek misafir olduk. Gözleri aydın olsun." paylaşımında bulundu.