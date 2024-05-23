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Bakan Göktaş, çocuklara satranç oynadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklara kitap okudu, onlarla satranç oynadı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, çocuklara satranç oynadı
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Göktaş, Bahçelievler'deki Şeyh Zayed 1-3 Yaş Çocuk Evi'nin açılış törenine katıldı.

Özel sektör işbirliğiyle hayata geçirdikleri projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade eden Göktaş, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk evimiz 1-3 yaş aralığındaki çocuklarımızın gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. 400 metrekare alan üzerine kurulu bu yaşam alanı, 24 çocuğumuzun yaşayacağı, depreme dayanaklı, çevre dostu olarak inşa edilmiştir." diye konuştu.

Çocukların eğitimi ve bakımı konularında çocuk evlerinin önemine vurgu yapan Göktaş, şunları söyledi:

"Amacımız, çocukların potansiyellerini keşfetmelerine ve en iyi şekilde gelişmelerine olanak sağlamaktır. Bu anlamda bu yaşam alanlarıyla sadece yeni hizmetlerimizin açılışını yapmıyoruz aynı zamanda çocuklarımızın umut dolu geleceklerinin ve hayallerinin temellerini atıyoruz. Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu anne şefkati, baba merhametiyle büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Tüm çocuklarımıza aile ortamında sevgiyle büyüyecekleri yeni yuvalar kuruyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu yaşam alanı da çocuklarımıza yuva olacak."

Çevreye duyarlı ve yenilikçi bir anlayışla inşa edilen Şeyh Zayed 1-3 Yaş Çocuk Evi'nin yapımında katkısı olanlara teşekkür eden Göktaş, daha sonra kurdele keserek çocuk evinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından çocuk evini gezen, yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, çocuklarla tesisin bahçesinde bir araya geldi. Onlarla yakından ilgilenen Göktaş, çocuklara kitap okudu.

Bakan Göktaş daha sonra Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından yaptırılan "satranç evi"nin açılışını da gerçekleştirdi.

Satranç eviyle çocukların çok boyutlu düşünme, hızlı çözüm bulma gibi yeteneklerinin gelişmesini hedeflediklerini aktaran Göktaş, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklarla da sohbet eden Bakan Göktaş, daha sonra bahçe satrancı oynayan iki çocuğa eşlik etti.

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