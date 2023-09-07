İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8398
  • EURO
    28,7978
  • ALTIN
    1654.94
  • BIST100
    8269.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş: Çocukların eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakları kullanmayı sürdüreceğiz
Güncel

Bakan Göktaş: Çocukların eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakları kullanmayı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakları kullanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Çocukların eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakları kullanmayı sürdüreceğiz
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, eğitim hayatları boyunca yanlarında oldukları çocukların eğitim odaklı sosyal yardımlarla donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağladıklarını belirtti.

Sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleriyle çocukların eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, "Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çocuklara başta Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti olmak üzere "Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Desteği", "Şartlı Eğitim Yardımı", "Eğitim Materyali Yardımı" ve diğer yardımlar olmak üzere birçok başlıkta destek sunduklarını anımsatan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal yardımları, çocuğun üstün yararını ön planda tutacak şekilde aile odaklı bir anlayışla yürüttüklerini aktardı.

Göktaş, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi, geleceğimiz açısından önem arz ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak temel gayelerimizden birisi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklarımızın eğitim giderlerinin azaltılmasına destek olmak için eğitim yılı öncesinde SYD vakıflarına periyodik pay aktarıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masrafları arasında yer alan önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için destek veriyoruz." bilgisini verdi.

Ekonomik zorlukları nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmesi kaydıyla "Şartlı Eğitim Yardımı" yaptıklarını belirten Göktaş, böylece tüm çocukların eğitime erişimini sağladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, eğitim yardımlarının içerisinde taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarının yer aldığını sözlerine ekledi.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • çocukların eğitimi
  • kaynak kullanımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.