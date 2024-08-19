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Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik kurul oluşturulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz.' dedi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik kurul oluşturulacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz." dedi.

  • Bakan Göktaş
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