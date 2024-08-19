Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik kurul oluşturulacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz.' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz." dedi.