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Bakan Göktaş duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz” dedi.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz
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Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydetti. Bakan Göktaş, yaklaşık 1,45 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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