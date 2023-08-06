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Bakan Göktaş, Emirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kurum ve esnaf ziyareti yaptı.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Emirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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Bir dizi program için Emirdağ ilçesinde bulunan Göktaş, kaymakamlık, AK Parti İlçe Teşkilatı ile belediyeyi ziyaret etti.

Göktaş, belediye ziyaretinde ilçede 2 bin 552 metrekare alana inşa edilecek 72 kişi kapasiteli 65 metrekarelik kullanım alanına sahip modern 1+1 müstakil tip evlerden oluşan "Emirdağ Huzurevi Projesi"nin protokol törenine katıldı.

İlçenin yaşlı bireylerine, ailelerinin eksikliklerini hissettirmeyecek, kaliteli vakit geçirecekleri, sıcak, konforlu ve huzurlu bir yuva temin edilmesi hedefiyle hazırlandığı bildirilen projenin protokolü, Göktaş ile Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Gedikkaya, tarafından imzalandı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Göktaş, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Göktaş'ın ziyaretlerine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ilçe protokolü eşlik etti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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