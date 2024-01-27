Bakan Göktaş, Eyüpsultan'da sömestir festivaline katıldı: Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak

Eyüpsultan Belediyesince Vialand'da düzenlenen sömestir festivalinde iyi tatiller dilediği çocuklara 'Kitap okuyor musunuz?' diye soran Göktaş, 'Evet' cevabını aldı.

Bakan Göktaş, "Her birinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Anneler, babalar sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah bu etkinliklerden ve 15 günlük bu ara tatilden en verimli şekilde faydalanıyorsunuzdur." dedi.

Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocuklar ve aileleri yer aldı.

Göktaş, daha sonra ''Hediyem Eyüpsultan" adlı mağazanın açılışına katıldı. Bakan Göktaş ve diğer katılımcılar, dua eşliğinde açılış kurdelesini kesti.

Sosyal belediyecilik ve sosyal politikalar anlamında çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, ''Burayı, kadınların, engellilerin ve sosyal hizmet alan vatandaşlarımızın da bizzat el ürünlerinin satıldığı bir marka haline getirdi kıymetli Başkan'ımız. Bu vizyonla inşallah 5 yıl daha devam etmeye varız. Burada gerçekten güzel eserler var. Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak.'' diye konuştu.

Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ve vatandaşlar katıldı.