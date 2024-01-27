İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş, Eyüpsultan'da sömestir festivaline katıldı: Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak
Güncel

Bakan Göktaş, Eyüpsultan'da sömestir festivaline katıldı: Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da sömestir festivaline ve 'Hediyem Eyüpsultan' mağazasının açılışına katıldı. Bakan Göktaş, 'Burada gerçekten güzel eserler var. Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak.' diye konuştu.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Eyüpsultan'da sömestir festivaline katıldı: Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak
ABONE OL

Eyüpsultan Belediyesince Vialand'da düzenlenen sömestir festivalinde iyi tatiller dilediği çocuklara 'Kitap okuyor musunuz?' diye soran Göktaş, 'Evet' cevabını aldı.

Bakan Göktaş, "Her birinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Anneler, babalar sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah bu etkinliklerden ve 15 günlük bu ara tatilden en verimli şekilde faydalanıyorsunuzdur." dedi.

Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocuklar ve aileleri yer aldı.

Göktaş, daha sonra ''Hediyem Eyüpsultan" adlı mağazanın açılışına katıldı. Bakan Göktaş ve diğer katılımcılar, dua eşliğinde açılış kurdelesini kesti.

Sosyal belediyecilik ve sosyal politikalar anlamında çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, ''Burayı, kadınların, engellilerin ve sosyal hizmet alan vatandaşlarımızın da bizzat el ürünlerinin satıldığı bir marka haline getirdi kıymetli Başkan'ımız. Bu vizyonla inşallah 5 yıl daha devam etmeye varız. Burada gerçekten güzel eserler var. Her satılan eser de bir ailenin evine ekmek parası olacak.'' diye konuştu.

Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ve vatandaşlar katıldı.

  • AileHizmet
  • SömestirFestivali
  • HediyemMağaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.