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Bakan Göktaş: Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkının sesi olmaya, her platformda haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz
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Göktaş, Berlin'de Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde insani yardımlarımızı, Türkiye'de misafir ettiğimiz Gazzeli savaş mağduru ailelere sunduğumuz sosyal destekleri, kalıcı ateşkes için yürütülen çabaları ve UNRWA ile işbirliğimizi ele aldık. Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konularını değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkının sesi olmaya, her platformda haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz."

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