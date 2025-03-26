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Bakan Göktaş: Gençlerimizi evlendirme yolunda da Aile ve Gençlik Fonunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik kredisine başvuran genç çiftin nikah şahidi oldu.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Gençlerimizi evlendirme yolunda da Aile ve Gençlik Fonunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Kastamonu'da, 2 ay geri ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin TL'lik Evlilik Kredisi başvurusu yapan genç çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikah şahidi oldu. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Resul Eray Kasırgaoğlu (21) ve Zümrete İnan (21) çiftinin Kastamonu'daki nikah törenine katılan Bakan Göktaş, Vali Meftun Dallı ile birlikte çiftin nikah şahidi oldu. Nikah töreninde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın şahitlik etmesi çifte büyük sevinç yaşattı.

"AİLE VE GENÇLİK FONUNU TÜM TÜRKİYE'YE YAYGINLAŞTIK"

Çifte takı takarak evlilik cüzdanlarını veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, mutluluk dileyerek, "Bugün Eray ve Zümrete çiftinin nikah merasimindeyiz. Bizim için çok kıymetli, biliyorsunuz bu yılı Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında, gençlerimizi evlendirme yolunda da Aile ve Gençlik Fonunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştık. Eray ve Zümrete bu fondan istifade eden Kastamoulu çiftlerimizden bir tanesi. Bizler de onların bu mutlu gününde şahitlik etmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ömür boyu mutluluk diliyoruz. Rabbim iki cihan mutluluk nasip eylesin, her türlü güzellikleri yaşamayı nasip eylesin. Evlilik eğitim programlarına katıldılar. Meşakkatli bir yoldu. Ama bundan sonra bizler de her zaman yanınızdayız. Ben bu evlilik cüzdanını sizin gibi güzel bir aileye veriyorum. Her zaman güzel günleriniz olsun, inşallah. Zor günleriniz de olur belki ama onları da Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nda gördüğünüz gibi savurla üzerinden geleceğinize inanıyorum" dedi.

"BAKANIN ŞAHİT OLMASI GURUR VERİCİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın nikah şahidi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirten Resul Eray Kasırgaoğlu, "Aldığımız destekle ilerisi için yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çok mutluyuz. Böyle bir destek olduğunu öğrendik. Sonra birlikte başvuru yaptık. Daha sonra eğitime katıldık ve süreç bu şekilde işledi. Bu destekle altın almayı düşünüyoruz. Bir senedir nişanlıyız. 1,5 senedir de evlenmeyi düşünüyorduk. Nikahı daha erken düşünüyorduk. Biraz erteledik. Bakanın şahit olması gurur verici" diye konuştu.

  • bakan göktaş
  • aile
  • nikah

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