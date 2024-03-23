İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Göktaş, huzurevi sakinleriyle çiçek dikti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'daki huzurevlerinin sakinleriyle çiçek dikti.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, huzurevi sakinleriyle çiçek dikti
ABONE OL

Bakan Göktaş, Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği kapsamında Adana'daki huzurevlerinin sakinleriyle önce süs bitkileri üreten bir firmanın serasını gezdi. AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın da eşlik ettiği Göktaş, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Etkinlikte huzurevlerinde kalan yaşlılarla sohbet eden Göktaş, daha sonra onlarla saksılara çiçek dikti.

Göktaş, gazetecilere, yaşlıların tecrübesinden istifade etmek ve onlara gerekli saygıyı göstermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaşlıların "başlarının tacı" olduğunu dile getiren Göktaş, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların tecrübeleri, duaları her zaman bizler için çok kıymetli." dedi.

Göktaş, Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde yapılan "Yaşlı Profili Araştırması"nı kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu minvalde politikalarımızı oluşturma maksadıyla Türkiye'deki yaşlı profilini daha iyi analiz etme açısından da önemli veriler ettik. Bunları da inşallah önümüzdeki dönem oluşturacağımız politikalarda inşallah hayata geçireceğiz. Onların daha rahat ve konforlu bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Evde bakım yardımlarımız var. Aynı zamanda kendi sosyal hizmet modellerimizi daha iyileştirmeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız var. Bu veri bizler için çok kıymetli."

Yaşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Göktaş, "Onların tecrübesinden faydalandık, dualarını aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde de yaşlılarımıza ve büyüklerimize yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesini kullandı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Adan
  • huzurevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.