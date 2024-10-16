Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetin gündemimizden tamamen çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Kadın odaklı çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunmak üzere Bakanlığımızda ağırladık. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u en etkin şekilde uygulama irademizi büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüzü tekrar ifade ettik" dedi.

Göktaş ayrıca, "Bu can yakıcı meseleyi çözmek ve güvenli bir toplum inşa etmek için toplumsal seferberlik ruhuyla çalışmaya ve tüm paydaşlarla iş birliği ve istişare mekanizmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetin gündemimizden tamamen çıkması için topyekün mücadele azmiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.