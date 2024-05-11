Bakan Göktaş: Kız çocuklarının eşit imkanlara sahip olmaları için adımlar attık

Bakan Göktaş, Beykoz'daki bir otelde düzenlenen Mühendis Kızlar İstanbul Buluşması'ndaki konuşmasında, kız çocuklarının umutlu yarınlarına hizmet eden her projenin Türk milletinin geleceğine en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Kız çocuklarına parlak bir gelecek sunan bu tür önemli çalışmaların paydaşı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Göktaş, programda Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'dan 52 mühendisin bulunduğunu belirtti.

Göktaş, kız çocuklarının kendi hayatları hakkında söz sahibi olmalarının en önemli hedefleri olduğuna dikkati çekerek "Bu hayatta herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan, kendi geleceklerini kurmalarıdır. Bu hedefimiz doğrultusunda kız çocuklarının geleceğe daha güvenle bakmaları için yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada kız çocuklarının tüm sosyal haklardan tam ve etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Göktaş, el birliğiyle hayata geçirdikleri her projeyle gençlerin güzel başarılara imza attığına şahit olduklarını kaydetti.

- "TÜM ÇALIŞMALARIMIZDAN GÜZEL SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, genç kızların elde ettiği her bir başarının, ülkenin refah düzeyini artıran önemli gelişmeler sağladığını dile getirerek bu anlamda kız çocuklarına sağlıklı ve güvenli bir hayat sunmak, onları güçlü şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

Bunun için tüm imkanları gençler için seferber etmeye devam edeceklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, kız çocuklarının hak ettikleri yeri almaları için, önündeki engelleri kaldırmak için büyük atılımlar gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kız çocuklarının bilim, sanat, sağlık, yönetim başta olmak üzere her alanda eşit imkanlara sahip olmaları için adımlar attık. Bu kapsamda kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle işbirlikleri kurduk. El birliğiyle gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalarımızdan güzel sonuçlar almaya başladık."

Göktaş, 12. Kalkınma Planı'nda yer aldığı gibi çocukların üstün yararını gözeterek potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamanın temel amaçları olduğunu aktararak bu doğrultuda özellikle kız çocuklarına destek olmaya devam ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin, kendileri için bu alanda büyük bir hassasiyetle üzerine titredikleri çok özel bir çalışma olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu proje ile genç kızlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve parlak bir gelecek inşa etmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz. Mühendis olmak isteyen kız öğrencileri birçok açıdan destekleyen projemiz aynı zamanda nitelikli kadın iş gücünün artmasına, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlıyor. Bu noktada, 2016 yılından beri devam eden projemizin kıymetli paydaşı olan Limak Vakfı ile hedeflerimize büyük oranda ulaştığımızı gururla ifade etmek isterim. Türkiye ile birlikte Kuzey Makedonya, Kosova ve Suudi Arabistan'daki çalışmalarıyla yaygınlık kazanan projemiz, Global Engineer Girls markasıyla uluslararası bir boyuta taşınmış durumda. Her geçen yıl projenin kapsadığı alanı genişletmeye ve ulaştığımız kız öğrenci sayısını artırarak bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

- PROJE YENİ İSTİHDAM ALANLARI SUNUYOR

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin, yeni istihdam alanları sunmasıyla birlikte kadın haklarının gelişmesi için de sağlam bir zemin oluşturduğuna işaret ederek projenin sağladığı imkanların, genç kızlar için kalıp yargıların ötesinde yepyeni kariyer hedefleri sunduğunu söyledi.

Göktaş, projenin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan çalışma hayatının yetenek ve liyakat esasına göre yeniden yapılandırılması için öncülük yaptığını belirterek "Bu noktada bu projenin, aynı zamanda, eşit ücret ve mesleki yükselme şartları başta olmak üzere her aşamada adil bir sürecin işlemesini sağlayacak bir dönüşümüne aracılık ettiğine inanıyorum." diye konuştu.

Projenin toplumsal dönüşümü destekleyen bu etkisiyle 2022-2023 öğretim yılında yüzde 31,2 olan mühendislik, imalat ve inşaat bölümlerinde okuyan kız öğrenci oranının yükselmesini de beklediklerini dile getiren Göktaş, "Böylece kız çocuklarının yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda yüksek gelirle iş hayatında yer alacaklarına inanıyoruz." dedi.

Kadın doğasına son derece uyumlu mühendislik mesleğini kadın dünyasında daha tercih edilir kılmaya odaklandıklarını vurgulayan Göktaş, proje kapsamındaki mentörlük eğitimleri ve staj fırsatlarıyla kız öğrencilerin kariyer yolculuklarında rehberlik ettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları ailesi olarak liselerdeki rol model buluşmalarımız, web sayfasında yer alan 'Mühendise Sor' uygulamamız, sahada aktif çalışan kadın mühendislerimizle mühendis adaylarımızın her an yanındayız. Mühendis kızlar olarak dayanışma ve kardeşlik duygusunu güçlendiren bütün katılımcılarımız bizim için çok kıymetli. Kelimelerle arası iyi olan kız çocuklarının sayılarla kurduğu güçlü bağı açığa çıkarmak ve söz haklarını daha belirgin kılmak ise bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

- "SİZLERLE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Göktaş, Türkiye'de ve dünyada sivilden askeri alana, madenlerden uzay çalışmalarına, yapay zekaya kadar çok geniş bir alanda önemli değişikliklere şahit olduklarını aktararak mühendis olmak isteyen kız çocuklarına destek olmak ve her geçen gün sayılarını artırmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Bu tür projeler hem kız çocuklarına yeni imkanlar sağlaması hem de güçlü bir network ağı oluşturmaları açısından çok kıymetli bulduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu vesileyle bize ilham kaynağı olan ve desteğiyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşine şükranlarımızı sunuyoruz. Başta değerli paydaşımız Limak Vakfı nezdinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir'e, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak genç kızlarımızı yüreklendiren, onlara rol model olan değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz, sizlerle güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnanıyorum ki, pırıl pırıl genç kızlarımızın hayalleri, hedefleri ve kendilerine duydukları inanç, bugün hepimiz için yepyeni bir motivasyon kaynağı olmuştur."

Program, genç kızların Bakan Göktaş ile fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.