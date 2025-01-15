İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4621
  • EURO
    36,5345
  • ALTIN
    3068.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Göktaş, KKTC'de temaslarda bulundu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, KKTC'de temaslarda bulundu
ABONE OL

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakan Göktaş'ı Meclis Şeref Salonu'nda kabul etti.

Öztürkler ve Göktaş bir süre baş başa görüştükten sonra Türkiye ve KKTC heyetleri arasında görüşme yapıldı.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Meclis Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

BAKAN GÖKTAŞ KKTC BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş daha sonra KKTC Başbakanı Üstel tarafından kabul edildi.

KKTC Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Üstel ve Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın huzurunda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. arasında Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Göktaş daha sonra KKTC'de yapımı tamamlanan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri'nin açılış törenine katıldı.

Göktaş burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağların, birlikte yaratılan güzel eserlerle güçleneceğine bir kez daha şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC ile Türkiye'nin ortak tarihi geçmişi ve arasında derin bağlar bulunduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bu anlamda KKTC bizler için her daim tarihimizin, kültürümüzün ve gönlümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur." dedi.

  • bakan göktaş
  • KKTC
  • görüşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.