Bakan Göktaş, "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere Ankara'ya gelen kadın futbolcularla bir araya geldi. Göktaş ilk olarak Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımını, ardından Hakkarigücü Spor Kulübü oyuncularını kabul etti.

Başarılarından dolayı kadın sporcuları tebrik eden Göktaş, "Gençlerimize çok güzel örnek oluyorsunuz. Size destek olmak, sizlere sahip çıkmak bizim önemli görevlerimiz arasında" diye konuştu.

Kulüp yöneticileri ve sporcular desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.