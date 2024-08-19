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  • Bakan Göktaş, 'Kristal Ayaklar' törenine katılan Hakkarili ve Ağrılı kadın futbolcularla görüştü
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Bakan Göktaş, 'Kristal Ayaklar' törenine katılan Hakkarili ve Ağrılı kadın futbolcularla görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen 'Kristal Ayaklar' ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

IHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, 'Kristal Ayaklar' törenine katılan Hakkarili ve Ağrılı kadın futbolcularla görüştü
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Bakan Göktaş, "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere Ankara'ya gelen kadın futbolcularla bir araya geldi. Göktaş ilk olarak Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımını, ardından Hakkarigücü Spor Kulübü oyuncularını kabul etti.

Başarılarından dolayı kadın sporcuları tebrik eden Göktaş, "Gençlerimize çok güzel örnek oluyorsunuz. Size destek olmak, sizlere sahip çıkmak bizim önemli görevlerimiz arasında" diye konuştu.

Kulüp yöneticileri ve sporcular desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  • kadın futbolcu
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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