İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
Güncel

Bakan Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyünü ziyaret etti.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
ABONE OL

Göktaş, ilk olarak ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda protokol tarafından karşılandı.

Daha sonra aile kabristanlığını ziyaret eden Göktaş, Tez köyüne geçti. Burada hemşehrileriyle selamlaşan Göktaş, Tez İlkokulu bahçesinde hazırlanan programa katıldı. Göktaş burada köy sakinleriyle katmer pişirdi, aşure dağıttı.

Tez köyü lobisinin çok güçlü olduğunu söyleyen Göktaş, "Burada yaşayan vatandaşlar kadar köyün dışındaki vatandaşların da sesi çok gür çıkıyor. Tez köyü WhatsApp grubu var. Ben de o grubun üyesiyim. Çok sık iletişim halindeyiz. Buranın havası suyu çok farklı." diye konuştu.

Göktaş'a ziyaretinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve yetkililer eşlik etti.

  • AileBakanıZiyareti
  • TezKöyü
  • Emirdağ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.