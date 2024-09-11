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  • Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız
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Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine dair açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız' ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2024 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin cinayetine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarının satır başları:

Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz.

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