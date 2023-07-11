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Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz
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Türkiye Aile Destek Programı'nın bir yıl daha süreceğini belirten Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL - 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110 TL - 221 TL arasında ödeme yapıyoruz."

Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar TL ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5, 7 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

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